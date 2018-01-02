С января газ в Литве дешевеет только для малых потребителей

С января в Литве почти для половины миллиона малых бытовых потребителей, использующих газ для приготовления пищи, он дешевеет почти на 8%. Между тем цена на газ для потребителей, использующих газ для обогрева жилья, не меняется.

По словам главы компании газоснабжения Lietuvos duju tiekimas Мантаса Микалаюнаса, в 2018 году цены на газ будут одними из самых низких за последние 10 лет.

Для потребителей, потребляющих до 500 кубометров газа в год, цена на него с января снижается с 64 до 59 центов за куб. Таких жителей в Литве около 468 тыс.

В июле прошлого года из-за истечения скидки на газ от российского “Газпрома” цены на газ в Литве подорожали на 5-8%.

BNS

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