С января изменятся пенсии

В предстоящем году нас ожидает пенсионная реформа – уже с января начинается выплата индексированных пенсий. Обещают, что пенсии будут расти, а пенсионеры станут независимыми от политиков.

«Последняя пенсионная реформа такого масштаба была проведена около 20 лет назад», – сказал Миндаугас Синкявичюс – директор правления Фонда государственного социального страхования «Содра».

Предстоит индексация

«Наши пенсии социального страхования индексируются. Это прочная и последовательная часть социальной модели», – отметил министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис.

По его утверждению, после индексации пенсий уменьшится социальное неравенство между пенсионерами. «Мы обеспечим, чтобы пенсии росли вместе с фондом заработной платы, который, по крайне мере, в ближайшие годы, должен действительно значительно расти. Кроме того, отныне пенсии не должны зависеть от воли политиков», – сказал Кукурайтис.

Если раньше пенсия по старости складывалась из трех частей, то со следующего года останутся только две части – общая часть, которая будет зависеть от стажа, и индивидуальная, зависящая от взносов и оцениваемая в баллах. Один балл пенсионерам будет назначаться за 12 средних зарплат, а максимально можно будет собрать 5 баллов.

Как будет изменяться?

«В следующем году индексация пенсий составит 6,94 процента. Это значит, что все пенсии, назначенные до конца декабря, будут помножены на этот коэфициент, и общая часть пенсии составит 152,92 евро. Стоимость одного балла составит 3,27 евро.

Значит, грубо говоря, с января пенсии повысятся на 7 проц. Также будут повышаться и другие пенсии – по нетрудоспособности, вдовьи, сиротские», – сказал Синкявичюс.

По его утверждению, при новом порядке люди смогут более точно подсчитать, сколько у них баллов, и смогут видеть, какими должны быть их пенсии по старости.

«Пенсии будут пересчитываться и повышаться, если набранный стаж составляет более 30 лет. За один год стажа пенсии будут повышаться примерно на 80 центов», – сказал Синкявичюс.

Перерасчет пенсий планируется на май следующего года, когда будут получены все данные за этот год.

Когда будут повышаться пенсии?

Уже в январе все пенсионеры получат пенсии на 7% больше. После мая в течение трех месяцев пенсии будут перерасчитаны с учетом оценочных пенсионных баллов.

«О перерасчитанных пенсиях и об индивидуальной части пенсии каждого получателя мы проинформируем заказным письмом», – сказал Синкявичюс. Он утверждает, что с введением нового порядка не будет таких, у кого пенсия уменьшится.

В начале 2019 года общая часть пенсии снова будет индексироваться в зависимости от новых показателей фонда заработной платы.

Подсчитывается, что если средняя пенсия по старости у тех, кто имеет необходимый трудовой стаж, на конец этого года составляет 302 евро, то в конце следующего года она уже составит 332 евро.

Кроме того, повышается и пенсионный возраст – в 2027 году пенсионный возраст по старости составит 65 лет, а необходимый стаж 35 лет.

Согласно подсчетам, из-за индексирования пенсий бюджету «Содры» в 2018 году потребуются 170 млн евро, а из-за пересчета в баллы – 59 млн евро.

Инф. «ЛК»

Метки: N51 (1191) 21 декабря, Линас Кукурайтис, Миндаугас Синкявичюс, пенсии, реформа, Содра