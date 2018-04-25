С января пенсионеров ждут перемены

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С января литовских пенсионеров, которым пенсии приносят на дом, ждут перемены. Как сообщает Фонд социального страхования, на территории некоторых мэрий почтальоны больше не будут разносить пенсии, доставкой займутся работники других предприятий.

«Мы понимаем, что доставка пенсий на дом — это очень чувствительная тема, получателю пенсии важно доверять человеку, который приносит деньги, ведь его впускают в дом. Работники компаний в январе должны будут представиться пенсионерам, показать удостоверения, познакомиться. Если у пенсионеров возникнут какие-то сомнения, они могут звонить в «Содру» по номеру 1883. Однако, мы надеемся, что больших недоразумений не будет», – сказал ВРИО главы «Содры Ежи Мискис.

С 2019 года пенсии в Вильнюсе и Вильнюсском районе, в Каунасе и Каунасском районе, в Палангском, Кретингском, Шилутском, Вилкавишкском, Юрбаркском районах, Мариямпольской, Калварийской, Казлу-рудской мэрий пенсии будут разносить работники компании «Bastaras».

В Йонавском, Кельмеском, Пакруойском, Расейнском, Мажейкяйском, Акмянском районах — работники компании «Godlija».

В Пасвальском, Рокишкском, Плунгеском, Игналинском районах и Виагинасе пенсии будут носить работники компании «Victum», а в Йонишкском – «Verpetynė».

Планируется, что график останется прежним — пенсии будут носить с 10 по 26 число каждого месяца.

Услуга останется бесплатной. Работники не будут предлагать никакие дополнительные услуги — будут только приносить пенсию.

Перечисленные компании стали победителями объявленного Фондом социального страхования конкурса. Они будут выполнять эту работу в течение ближайших трех лет. Сейчас уже эти компании работают в Клайпеде, Алитусе и Утене. Центробанк Литвы предоставил им специальные лицензии и контролирует их деятельность.

Важно отметить, что во всех перечисленных районах возможности получать пенсию в почтовом отделении не будет.

Если у человека есть право на получение пенсии на дому, но он хочет забирать ее в почтовом отделении, ему надо обратиться в «Содру». Подать заявку и поменять способ доставки на получение в почтовом отделении можно как в почтовом отделении, так и по интернету в личном кабинете на сайте «Содры».

В других районах и городах – Клайпеде и Клайпедском районе, Неринге, Шяуляй и в Шяуляйском районе, Паневежисе и Паневежском районе, в Алитусе и Алитусском районе, В мэриях Друскининкай, Ретаваса, Пагегяй, Лаздияй, Пренай, Плунге, Варены, Кайшядориса, Кедайняй, Биржай, Купишкиса, Радвилишкиса, Шилале, Шакяй, Таутаге, Скуодаса, Тельшяй, Аникщяй, Молетай, Швенчениса, Укмерге, Зарасай, Шальчининкай, Ширвинтай, Тракай – порядок доставки пенсии не изменится.

Пенсии на дом получают 200 000 пенсионеров. С января 97 000 деньги будут приносить работники вышеперечисленных компаний.

BNS