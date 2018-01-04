С января подорожало отопление

С 1 января в Литве подорожало центральное отопление во всех крупных городах за исключением Шяуляй.

Компания Šiaulių energija в январе будет продавать теплоэнергию по 4,37 цента (без НДС) за кВт – на 0,2% дешевле, чем в декабре, и на 2,7% дешевле, чем в январе 2017 года. В Шяуляй отопление будет самым дешевым, по сравнению с другими крупными городами.

Дороже всего отопление будет в Каунасе. Kauno energija будет продавать теплоэнергию по 5,67 евроцента – соответственно на 9% и 8% дороже.

В Панявежисе компания Panevėžio energija будет продавать теплоэнергию по 5,26 евроцента – соответственно на 0,6% и 1,5% дороже.

Компания Klaipėdos energija будет продавать теплоэнергию по 5,25 евроцента – соответственно на 1,5% и 12,4% дороже.

В Вильнюсе компания Vilniaus šilumos tinklai в январе будет продавать теплоэнергию по 4,63 евроцента – соответственно на 0,7% и 16,6% дороже.

Большой годовой рост цены связан с тем, что в декабре 2017 года в столице цена была снижена больше чем на четверть, после того как Комиссия по контролю за ценами и энергетикой установила, что бывший поставщик теплоэнергии Vilniaus energija в 2012-2014 гг. необоснованно получил сверхприбыль в размере 24,3 млн евро.

Инф. «ЛК»

Метки: N1 (1193) 4 января, Отопление, Цены