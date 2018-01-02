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С января в Литве дорожает дизельное топливо

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 02, 13:00   |   1 комментарий

С января в Литве повысился акциз на дизельное топливо и это горючее подорожает. Его цена вырастет и для фермеров, потому что парламент повысил акциз и на используемое земледельцами дизтопливо.

Минфин планирует, что литр обычного дизельного топлива подорожает примерно на 2 цента, а для фермеров – примерно на 4 цента. Сейчас литр дизтоплива в Литве стоит примерно 1,1 евро.

Акциз на дизтопливо повышается с января с 330,17 евро до 347 евро за 1 тыс. литров, а на дизтопливо для фермеров – с 21 до 56 евро за 1 тыс. литров.

BNS

Метки: 

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Комментарии читателей (1)
  1. (88.216.95.13) Федот пишет:
    2018-01-02 at 13:30

    Минфин так решил.А чего так вдруг?А фермеров конечно давить надо по указке ЕС,а то “разжирели”,живут на дотациях и завалили своей продукцией всю Европу,ещё Китай и США хотят завалить своей продукцией.






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