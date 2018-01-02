С января в Литве введены новые ужесточения на рынке алкоголя

В прошлом году в Литве были несколько ужесточены употребление и торговля алкоголем, а с этого года введены новые ужесточения на рынке алкоголя.

С 1 января с небольшими исключениями запрещена любая реклама алкоголя.

Кроме того, приобрести алкоголь в Литве с января можно только с 20 лет. Это означает, что если у продавца возникли сомнения, исполнилось ли покупателю 25 лет (именно так написано в законе), продавец потребует показать удостоверяющий личность документ.

В местах торговли алкоголем, за исключением учреждений общественного питания, сокращено время торговли алкоголем: в рабочие дни и по субботам его можно приобрести с 10 до 20 часов, по воскресеньям – с 10 до 15 часов.

Не осталось места для алкоголя и на спортивных аренах и залах, где будут проходить спортивные соревнования. Учреждениям общественного питания: кафе, пиццериям и барам, – летом будет разрешена открытая торговля алкоголем, в радиусе до 40 метров от помещения.

BNS

Метки: Литва