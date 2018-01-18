Коллектив «Литовского курьера» от всей души поздравляет издателя и главного редактора Валерия Третьякова со славным юбилеем. 60 лет – это не только опыт и прожитые годы, но еще и уважение, заслуги и мудрость. Желаем Вам всегда быть в гармонии с собой и в благополучии. Отличного Вам здоровья, пусть Ваша жизнь будет наполнена радостью и гордостью за детей, внуков и «Литовский курьер», который любят не только в Литве, но и далеко за ее пределами.
Счастливого дня рождения!
Метки: Валерий Третьяков, Поздравление
А сперва му-де-ра-тор тормознул мой первый коммент.
Не доверяют-с.
Я другого и не ждал.
И здесь контроль?
Юбиляру – здоровья, успехов в творчестве и руководстве коллективом ЛК, уверенности в правильности выбранного пути, мудрости, терпения и решимости.