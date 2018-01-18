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С юбилеем, Валерий Третьяков!

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 18, 13:00   |   Комментариев: 5

Коллектив «Литовского курьера» от всей души поздравляет издателя и главного редактора Валерия Третьякова со славным юбилеем. 60 лет – это не только опыт и прожитые годы, но еще и уважение, заслуги и мудрость. Желаем Вам всегда быть в гармонии с собой и в благополучии. Отличного Вам здоровья, пусть Ваша жизнь будет наполнена радостью и гордостью за детей, внуков и «Литовский курьер», который любят не только в Литве, но и далеко за ее пределами.

Счастливого дня рождения!

 

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Комментарии читателей (5)
  1. Йонас says:
    2018-01-18 at 20:53

    А сперва му-де-ра-тор тормознул мой первый коммент.

  2. Bava says:
    2018-01-18 at 20:10

    Не доверяют-с.

  3. Федот says:
    2018-01-18 at 18:04

    Я другого и не ждал.

  4. Йонас says:
    2018-01-18 at 17:35

    И здесь контроль?

  5. Йонас says:
    2018-01-18 at 17:33

    Юбиляру – здоровья, успехов в творчестве и руководстве коллективом ЛК, уверенности в правильности выбранного пути, мудрости, терпения и решимости.






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