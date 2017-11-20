Саакашвили говорит, что готов возглавить правительство Украины. Просит “поднимать людей”

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что на Украине необходимо сформировать новое правительство и в случае необходимости он готов его возглавить. Об этом он объявил в Киеве, выступая перед активистами своего “Руха новых сил” в палаточном городке перед зданием Верховной Рады.

“Украина нуждается в срочном формировании новой власти, нового правительства. Мы должны вместе создать это правительство, я готов вместе с вами сделать это. Мы должны найти новых людей для нового правительства Украины. Я готов вместе с вами возглавить этот процесс, я готов возглавить и это правительство, если нужно. Но главное – мы найдем украинцев, которым нужна Украина, которые будут уважать и развивать Украину”, – цитирует Саакашвили “Интерфакс”.

“Народный импичмент” властям он планирует начать 3 декабря. “Мы создали информационные центры в регионах Украины. До 3 декабря мы проведем информационную кампанию. Они же (власть) будут проводить кампанию захвата людей на улицах, избивания и запугивания людей”, – предположил он.

Экс-губернатор призвал людей организовываться: “Я буду ездить сейчас по стране, поднимать людей, мирно, спокойно, без каких-либо провокаций – потому что это их план. Наш план действий мирный, спокойный, аргументированный… с конкретными кандидатами на конкретные должности, с конкретным обновлением и полным изменением политического класса в Украине”.

Акция протеста у Рады началась в середине октября. Несколько тысяч человек с флагами “Национального корпуса”, созданного на базе батальона “Азов”, против которого в России возбуждено уголовное дело, партий “Свобода”, “Батькивщина”, “Самопомощь”, “Гражданская позиция”, партии “Рух нових сил” начали бессрочный митинг протеста у Верховной Рады. Они потребовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

NEWSru.com

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