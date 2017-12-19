Саакашвили объяснил, почему Порошенко – “пиво” для Украины

Бывший президент Грузии, а ныне лидер украинской партии “Движение новых сил” Михаил Саакашвили сравнил Петра Порошенко с пивом, которое отравляет организм Украины и от которого у страны потом будет сильное похмелье. Такое заявление политик сделал в эфире местного телеканала NewsOne.

“Есть виски, когда ты пьешь водку или виски, организм мобилизуется, восстает, защита включается, потому что организм понимает, что это яд и отрава. Знаете, какой самый опасный алкоголь? Пиво. Когда ты пьешь пиво – оно всего 12 градусов, – организм думает, что это пища, и ты принимаешь все больше и больше, и больше. Порошенко – это пиво”, – поделился мыслями Саакашвили.

Он также добавил, что бывший президент Украины Виктор Янукович – “это была водка, это был виски, это была бормотуха какая-то”. “Мы все знали, что Янукович бандит”, – пояснил Саакашвили.

Отметим, что в начале декабря генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организованные Саакашвили протесты под зданием Верховной Рады были профинансированы соратниками Януковича. Луценко также упомянул олигарха Сергея Курченко, с доверенным лицом которого якобы беседовал Саакашвили.

Вскоре после этого экс-президента Грузии задержали и доставили в изолятор временного содержания СБУ. Ему инкриминировалась ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса (“Содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности”), которая предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы. Впрочем, 11 декабря Печерский районный суд отпустил Саакашвили на свободу.

Накануне лидера “Движения новых сил” вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру в связи с возбужденным в отношении него уголовным делом, однако принимать участие в следственных действиях он не стал.

Саакашвили аргументировал свой отказ тем, что дело в отношении него должна расследовать не Генпрокуратура, а Служба безопасности Украины (СБУ). “Если меня сегодня вызовут в СБУ на допрос, я пойду на допрос в СБУ однозначно”, – заявил он. После этого заявления политик и его адвокат покинули здание прокуратуры.

NEWSru.com

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