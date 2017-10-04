Саакашвили попросил на Украине политического убежища

Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины, лидер партии “Рух нових сил” Михаил Саакашвили подал прошение о предоставлении ему политического убежища на Украине, сообщает “РБК-Украина” со ссылкой на адвоката политика Маркияна Галабалу.

“Он просит статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Заявление в Государственную миграционную службу (ГМС) во Львовской области подано 11 сентября. Политическое убежище – это бытовое название этого статуса”, – пояснил юрист. Адвокат рассказал ТАСС, что “ГМС пока не ответила на прошение”. “По закону ответ должен быть получен в течение суток”, – объяснил юрист.

Тем временем в Генпрокуратуре и Минюсте Украины утверждают, что вопрос об экстрадиции экс-президента Грузии в Тбилиси пока не решен. Решение об экстрадиции Саакашвили будет принимать Министерство юстиции после соответствующей проверки, сообщил во вторник, 3 октября, глава Минюста Павел Петренко.

Министр пояснил, что экстрадиция – это сугубо юридическая и правовая процедура. Поскольку Украина, по словам Петренко, демократическая страна, то окончательное решение будет принимать Минюст после получения всех материалов предэкстрадиционной проверки, которая возложена на Генпрокуратуру. Глава ведомства также подчеркнул, что никакой политики в этом решении не будет.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сказал, что после нелегального возвращения Саакашвили на Украину такая проверка в настоящее время ведется. По словам генпрокурора, надо, в частности, проверить, действительно ли Саакашвили обвиняется в Грузии в особо тяжких преступлениях, которые есть в украинском кодексе, и существуют ли обстоятельства, которые мешают его экстрадиции.

Луценко, комментируя возможность экстрадиции Саакашвили в Грузию, сказал о наличии обстоятельств, препятствующих этому. “Господин Саакашвили после нелегального пересечения украинской границы подал документы в миграционную службу МВД, которые, согласно нашим международным обязательствам, препятствуют его экстрадиции. Сейчас это будет тщательно изучено, возложено на официальную основу в ответе Минюста”, – рассказал Луценко (цитата по “112 Украина”).

26 июля стало известно, что президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили гражданства Украины. Саакашвили в тот момент находился за границей. Лидер движения “Рух нових сил” 9 сентября прорвался через границу Украины из Польши, несмотря на сопротивление силовиков. На Украине завелиуголовное дело по факту незаконного проникновения Саакашвили в страну.

В МВД назвали прорыв границы преступлением и пообещали привлечь к ответственности не только экс-губернатора Одесской области, но и участвовавших в этом депутатов, в том числе лидера “Батькивщины” Юлию Тимошенко, а также бывшего главу СБУ Валентина Наливайченко. В итоге суд оштрафовал Саакашвили за прорыв границы на 7,5 тыс. рублей, а пятеро его сторонников были задержаны.

Сам он говорил, что пересек границу законно, но во время обыска правоохранители забрали его паспорт. В полиции опровергают это заявление.

Саакашвили заявил, что намерен добиваться возвращения гражданства Украины, которое было предоставлено политику в 2015 году по распоряжению украинского президента Петра Порошенко. Экс-президент Грузии был назначен главой Одесской области. В том же году указом президента Грузии Георгия Маргвелашвили Саакашвили лишили грузинского гражданства в связи с получением паспорта иностранного государства.

В ноябре прошлого года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора, обвинив украинские власти в нежелании бороться с коррупцией. После снятия с должности он создал собственное политическое объединение – “Движение новых сил”.

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