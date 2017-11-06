Сотрудники литовского сельскохозяйственного Университета имени Александраса Стульгинскиса по случаю празднования столетия восстановления Литовского государства решили подарить папе Франциску три дуба и традиционную для литовского народного творчества скульптуру сидящего задумчивого Христа.
Подарок уже в пути в Ватикан, сообщила в воскресенье радиостанция LRT.
Деревья планируется посадить в Ватиканских садах, основанных в XIII веке, где растут тысячи растений со всего мира.
То-то я смотрю на форуме давно нет Ричарда, Тимура и Йонаса…