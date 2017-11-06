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Садам Ватикана подарены три дуба из Литвы

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 06, 18:00   |   1 комментарий

Сотрудники литовского сельскохозяйственного Университета имени Александраса Стульгинскиса по случаю празднования столетия восстановления Литовского государства решили подарить папе Франциску три дуба и традиционную для литовского народного творчества скульптуру сидящего задумчивого Христа.

Подарок уже в пути в Ватикан, сообщила в воскресенье радиостанция LRT.

Деревья планируется посадить в Ватиканских садах, основанных в XIII веке, где растут тысячи растений со всего мира.

BNS

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Комментарии читателей (1)
  1. (89.138.155.204) As пишет:
    2017 11 06 at 20:08

    То-то я смотрю на форуме давно нет Ричарда, Тимура и Йонаса…






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