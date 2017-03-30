Сайты более половины ведомств Литвы легко взломать

Интернет-страницы более половины литовских государственных ведомств легко взломать, констатировали эксперты, готовившие отчет о состоянии кибернетической безопасности в Литве в 2016 году.

Согласно представленным в среду Минобороны данным, 18% сайтов очень легко взломать, 33% – достаточно легко. 48% сайтов защищены так, что их трудно взломать.

“Это означает, что (взломав) можно изменить содержание, можно разместить ложные сообщения, можно вставить вредоносный код и таким образом подключиться к компьютерам других пользователей, запустить вирусы, которые могут активироваться в определенное время и изнутри”, – сказал журналистам вице-министр обороны Эдвинас Керза.

BNS

Метки: Литва, Сайты