Самая дешевая продуктовая корзина в Литве в сети Lidl

Самая дешевая корзина потребительских товаров в Литве в супермакетах германской сити Lidl, свидетельствует опрос тайных покупателей.

Агентство SeeNext сравнило цены в пяти торговых сетях – Maxima, Lidl, Rimi, Iki и Norfa в пяти городах – в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Панявежисе и Шяуляй.

Стоимость корзины 33-х часто приобретаемых потребительских товаров, в зависимости от города и торговой сети, колебалась от 45,85 до 56,01 евро. Наиболее дешевой она была в сети Lidl – в среднем 45,87 евро, далее следует Maxima – около 47,04 евро, Norfa – 49,79 евро, Rimi – 55,44 евро, Iki – 55,61 евро.

Есть разница в ценах магазинов одной сети в разных городах. Наименьшая разница в ценах в сети Lidl, а самая большая в сети Iki.

Агентство SeeNext провело опрос тайных покупателей 5 декабря. У агентства более 850 тайных (мнимых или контрольных) покупателей – это специально подготовленные люди, осуществляющие проверки под видом потенциальных/реальных клиентов и детально рассказывающие о результатах проверок.

BNS

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