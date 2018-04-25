Самая дешевая сеть автозаправок в Литве

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В Литве стабилизировались цены на топливо, сообщает портал Pricer.lt.

Анализ, проведенный порталом, показывает, что в феврале самый дешевый бензин A95 в Вильнюсе и Каунасе был на заправках Jozita, где литр бензина стоил 1,05 евро, а самый дорогой 1,15 евро. При этом цена с января выросла на 0,97 %. На заправках Circle K цена на бензин снизилась на 1,7 %, а на Neste — на 6,04%.

Дизельное топливо также стоило дешевле всего на заправках Jozita, где цена за литр составила 1,04 евро, а самое дорогое дизельное топливо продавалось на заправках Circle K, где литр стоил 1,15 евро. На АЗС Neste за месяц цены на дизель упали на 6,04%.

По данным Pricer.lt, самая низкая цена на газ была зафиксирована на Jozita — 0,45 евро, равные цены на газ были зафиксированы на других АЗС — Stateta, Viada, Skulas и Orlen — 0,49 евро.

В то же время оптовые цены на топливо выросли с 13 февраля. Оптовая цена бензина А95 для разовых сделок выросла на 1,6% по сравнению с январем, а цена на дизельное топливо выросла на 3,3% и составила 1,01 евро за литр дизеля.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ