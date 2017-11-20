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Самая старая в Европе лодка-куренас должна получить охрану государства

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 20, 17:00   |   Комментариев: 0

Мэрия литовской Неринги в этом году намерена попросить Департамент культурного наследия (ДКН) внести в Регистр культурных ценностей старейший из существующих в Европе куренасов- судно Kursis   (куренас – тип парусной деревянной рыбацкой плоскодонной лодки, использовавшейся в Куршском заливе –  BNS ), сообщила в субботу газета Lietuvos zinios .

В этом году этой лодке исполнится 25 лет, поэтому Kursis будет самым “молодым” охраняемым государством объектом в истории Литвы.

“Мы обратились к главе Ассоциации традиционных и исторических судов Ромуалдасу Адомайтису, он подготовит описание характеристик судна, мотивационную часть, чтобы установить ценностные качества. Запрос в ДКН будет рассматриваться в следующем году, когда будем отмечать 25-летний юбилей Kursis “, – сказала старший специалист отдела архитектуры Нерингского самоуправления Гражина Жямайтене.

На построенном в 1993 году куренасе можно плавать, однако судну требуется ремонт. Специалисты в сфере охраны памятников утверждают, что если судно будет признано охраняемым государством объектом, то можно будет попросить финансирование для приведения его в порядок.

BNS

Метки: 

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