Саммит 27 стран ЕС утвердил соглашение с Великобританией о ее выходе из состава сообщества

🔊 Воспроизвести

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что утвердили соглашение о выходе Великобритании из ЕС, передает «Интерфакс».

«27 стран ЕС одобрили соглашение о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях ЕС и Великобритании», — написал Туск в Twitter. Помимо соглашения о выходе Великобритании из ЕС в пакет документов по Brexit входит политическая декларация, определяющая рамки будущих отношений ЕС и Соединенного Королевства, которая прилагается к соглашению и упоминается в нем.

Европейский совет призвал Еврокомиссию и Европарламент обеспечить возможность того, чтобы соглашение о выходе Великобритании из ЕС вступило в силу 30 марта, сообщает в воскресенье Совет ЕС.

«Европейский совет предлагает Комиссии, Европейскому парламенту и Совету предпринять необходимые шаги для обеспечения того, чтобы соглашение могло вступить в силу 30 марта 2019 года, чтобы обеспечить упорядоченный выход», — говорится в документе.

Проект соглашения по выходу Великобритании из ЕС (Brexit) — это лучшая сделка, которую мог получить Лондон, поэтому британский парламент должен поддержать его, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по прибытии на саммит лидеров 27 стран ЕС, где они должны утвердить со своей стороны этот документ.

«Если бы я был британским парламентарием, я бы голосовал за. Это лучшее соглашение из возможных, которые могла получить Великобритания», — сказал он.

В ответ на просьбу охарактеризовать день саммита, глава Еврокомиссии назвал его «грустным днем». «В Европейском союзе не момент для ликования или празднований. Это грустный момент. Это трагедия», — считает Юнкер.

Евросоюз и Великобритания останутся друзьями и партнерами после Brexit, заявил журналистам в воскресенье координатор ЕС на переговорах Мишель Барнье. «Мы останемся союзниками, партнерами и друзьями», — заявил Барнье на саммите ЕС в Брюсселе.

В воскресенье на внеочередное заседание Европейского совета собрались главы государств и правительств 27 стран Евросоюза, чтобы рассмотреть вопрос об утверждении соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

NEWSru.com