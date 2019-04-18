Саммит G20 впервые пройдет в арабской стране

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Председателем саммита «большой двадцатки» станет король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

Столица Саудовской Аравии Эр-Рияд примет саммит «большой двадцатки» в ноябре 2020 года. Об этом в среду, 17 апреля, сообщает Al Arabiya, отмечая, что встреча G20 впервые в истории пройдет в арабском государстве.

Председателем саммита станет король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

«Саудовская Аравия с нетерпением ожидает проведения саммита в 2020 году. Группа двадцати, под председательством хранителя двух святынь (мечети аль-Харам в Мекке и Мечеть Пророка в Медине – ред.) короля Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда, станет главным форумом для международного экономического сотрудничества», – говорится в сообщении.

Напомним, ближайший саммит «двадцатки» пройдет в июне 2019 года в Японии. А предыдущий состоялся в прошлом ноябре в Аргентине.

korrespondent.net