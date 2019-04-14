Самое дорогое имущество

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Жители Литвы главным имуществом назвали свое жилье, наличные и умные устройства.

Для жителей нашей страны дом или квартира являются самым дорогим материальным имуществом. Результаты исследования показали, что такого мнения придерживаются 81% жителей Литвы.

После жилья жители больше всего ценят деньги и умные устройства. Их как важное имущество назвали соответственно 30% и 28% респондентов.

По данным опроса, смартфон и ноутбук самыми дорогими вещами назвали 28% жителей, аудио — и видеотехнику — 14% участников опроса.

Опрос по заказу страховой компании Gjensidige провела компания AC Nielsen Baltics, в исследовании приняли участие 1600 жителей Литвы.

Информация «ЛК», BNS