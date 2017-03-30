Самое крупное дело политической коррупции. Почему так тихо?

Самое крупное за время независимости Литвы дело политической коррупции: чуть не каждый день выявляются все новые его участники – в качестве свидетеля опрошен только недавно избранный лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис.

Подозрения в преступных деяниях – подкупе и торговле влиянием – предъявлены одному из крупнейших в Литве бизнес-концернов. О самой крупной взятке в 106 тысяч евро. Подозреваемый – ныне уже экс-лидер еще одной бывшей и входящей сейчас в состав Сейма партии. Не только сидевшие у телеэкранов зрители не поверили в сказку бывшего председателя Движения либералов Элигиюса Масюлиса о «бабушке, давшей деньги в кредит» – вице-президентом концерта MG Baltic Раймондасом Курлянскисом. Органы правоохраны не только не поверили этому – Служба специальных расследований публично объявила, что располагает данными о том, что по меньшей мере два члена Сейма могли действовать в пользу концерна.

В расследовании самой крупной политической коррупции привлекается все больше лиц – выяснилось, что один из руководителей Литовской дирекции автодорог Дайвис Забуленис лишился своей должности потому, что постоянно встречался со свои старым приятелем Раймондасом Курлянскисом. Эти встречи, видимо, имели результаты. У Службы специальных расследований есть данные о возможной служебной провинности.

Однако странно то, что в таких невиданных масштабах – и в денежных суммах, и в людях – коррупционный скандал в актуальных вопросах СМИ и политических новостях упоминается едва ли не шепотом и быстро, слишком быстро отодвигается в сторонку. Что заставляет всех молчать? Какими связями и паутиной опутаны средства массовой информации и политики?

Один из крупнейших бизнес-концернов сам владеет группой СМИ, остальные средства массовой информации, видимо, успешно управляются с помощью рекламных денег. MG Baltic владеет 80 предприятиями – производства алкоголя, СМИ, недвижимости, торговли, строительства и др. Паутина связей и влияния MG Baltic явно опутала и связала по рукам и ногам не только СМИ, но и много других предприятий и политиков.

Прибыли концерна растут. Он объявил, что в 2015 г. заработал более 22 млн евро прибыли.

Правоохранительные органы сейчас именно и расследуют, с кем руководители концерна хотели поделиться этой прибылью. Президент концерна Дарюс Моцкус, пытаясь отмывать имидж своего бизнеса, объявил, что заплатит миллион тому, кто найдет оригинал Акта независимости. Но другие шаги руководства концерна, связи и встречи не предавались столь громкой огласке.

Отслеживающие связи руководства MG Baltic должностные лица сейчас опрашивают большой круг политиков. Подозрения предъявлены либералу Элигиюсу Масюлису и трудовику Витаутасу Гапшису, в качестве специальных свидетелей в следствии объявлены либерал Гинтарас Стяпонавичюс и Шарунас Густайнис – это значит, что должностные лица располагают данными об их преступных деяниях, но еще не собрали достаточно доказательств. В комиссии специальных расследований были опрошены все члены фракции Движения либералов в Сейме и председатель этой партии Ремигиюс Шимашюс.

Брызги крупнейшей политической коррупции обдали и консерваторов. Кто знает, почему только после выборов председателя консерваторов выяснилось, что один из кандидатов, позже ставший председателем – Габриэлюс Ландсбергис – также является участником по делу о крупнейшей политической коррупции. При опросе работниками правоохраны он признался, что не раз встречался с вице-президентом MG Baltic Раймондасом Курлянскисом. Другой консерватор – Мантас Адоменас также фигурирует в следствии как свидетель, не раз встречавшийся с тем же Курлянскисом.

Видимо, нынешний председатель консерваторов вместе с постом руководителя партии унаследовал знакомство, связи и протоптанные дорожки своих предшественников. Ведь еще раньше журналисты «застукали» президента концерта Дарюса Моцкуса в кафе, когда он вручал в качестве подарка бутылку тогдашнему руководителю консерваторов Андрюсу Кубилюсу. Сейчас такие подарки от MG Baltic вызывают ассоциации не только в отношении напитков. К сожалению, работники правоохраны тогда не проверили содержание врученного Кубилюсу подарка.

Сейчас можно только гадать, сколько еще разных нитей паутины MG Baltic не зафиксировано органами правоохраны? Только журналистов зацепило, что владельца MG Baltic Дарюса Моцкуса несколько лет назад застали в кафе и с тогдашним председателем Сейма трудовиком Видасом Гядвиласом.

Даже коробочка, врученная вице-президентом концерна лидеру партии, в глазах президента страны осталась просто коробочкой. Движение либералов, получившее в лице Элигиюса Масюлиса стотысячную взятку, не упоминалось в постоянных выступлениях президента о коррупции. Упоминались ложки, построенные не там дома, шурины. А что уж там – коробочка?

Вызывают сомнения и связи самой президента Дали Грибаускайте с предприятиями концерта. В самом разгаре расследования о политической коррупции, когда заявляли о подозрениях MG Baltic, руководитель страны снималась в создаваемых и транслируемых клипах, которые делались в средствах массовой информации этого концерна. Даля Грибаускайте не только дирижирует оркестром поп-звезд телевидения MG Baltic, но, отмывая замаренную репутацию бизнес-группы, приглашает в президентуру и награждает создателей такой прекрасной инициативы – тоже с телевидения того же концерна MG Baltic.

Можно только предвидеть, что паутина MG Baltic опутала намного больше, чем приоткрывшиеся для гласности лица и мелкие детали.

Морта СКОМАНТЕНЕ, политолог, социал-демократ

Метки: N13 (1153) 30 марта, Габриэлюс Ландсбергис, коррупция, Мнение, Морта СКОМАНТЕНЕ, политика