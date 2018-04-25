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Самолет Трампа повредили в аэропорту Нью-Йорка

Photo by TDelCoro on Foter.com / CC BY-SA
Принадлежащий президенту США Дональду Трампу частный самолет в среду, 28 ноября, получил повреждения в нью-йоркском аэропорту «Ла-Гуардия», сообщает Associated Рress.
В нью-йоркском аэропорту  двухмоторный самолет компании Bombardier Global Express, выруливая на стоянку, задел крыло Boeing 757 Дональда Трампа . Инцидент произошел на земле. .В результате инцидента никто не пострадал и не был причинен ущерб.
Белый дом и компания Trump Organization комментировать инцидент не стали.

Трамп использовал свой Boeing 757 во время предвыборной кампании, однако после вступления в должность президента пользуется Air Force One.

korrespondent.net

Photo by TDelCoro on Foter.com / CC BY-SA

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