Самолеты Laudamotion будут летать из Вильнюса в Вену

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Австрийская авиакомпания — лоукостер Laudamotion с октября начинает регулярные рейсы из Вильнюса в Вену и в обратном направлении, сообщает государственная компания Lietuvos oro uostai.

«Новая авиакомпания приходит в Вильнюс, чтобы удовлетворить растущие потребности предпринимателей, пассажиров въездного и выездного туризма в этом направлении, за которыми мы постоянно наблюдаем и реагируем, предлагая новое решение», — сказал глава Отдела авиауслуг Lietuvos oro uostai Ауримас Стиклюнас.

С 28 октября самолеты Laudamotion будут летать между двумя столицами три раза в неделю.

В парке венской авиакомпании 23 самолета.

BNS

Photo by Marvin Mutz on Foter.com / CC BY-SA