Самолёты воздушной полиции НАТО только раз сопровождали российский транспортник

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Несущие дежурство в воздушном пространстве стран Балтии самолёты воздушной полиции НАТО на минувшей неделе только один раз взлетали для опознания и сопровождения летевшего в международном воздушном пространстве российского военного самолёта, сообщает Министерство обороны Литвы.

Транспортник АН-26 над Балтийским морем летел из Калининградской области на материковую часть России.

Самолёт летел с выключенным транспондером, поддерживал радиосвязь с наземным центром управления полётами, но не имел полётного плана.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии несёт дежурство из Литвы и Эстонии.

BNS