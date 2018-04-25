Самостоятельное существование

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В Пликишкяй Йонавского района распахнул двери первый Дом самостоятельного существования для взрослых и детей.

На базе многофункционального школьного центра оборудованы четыре помещения квартирного типа с местами общественного пользования: прачечная, ванная, кухня.

Жители района из группы риска, матери с детьми смогут здесь не только помыться и выстирать вещи, приготовить еду, но и воспользоваться компьютерами, принтером, посмотреть телевизор, пообщаться и подружиться между собой.

В доме созданы три рабочих места – для социального работника и двух его помощников.

Первые жители поселятся в доме через месяц.

Информация «ЛК», BNS