Самые громкие политические скандалы на Евровидении

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Европейский музыкальный конкурс в 2019 году пройдет без участия Украины после скандала, который разгорелся из-за российских гастролей победительницы национального отбора певицы Maruv.

Представлять Украину на европейском музыкальном конкурсе отказались и другие претенденты. Национальная общественная телерадиокомпания решила никого не отправлять на конкурс в Тель-Авив.

Теперь Украина может попасть под штрафные санкции, а украинцы не смогут голосовать за победителя Евровидения-2019. Вспоминим самые громкие политические скандалы конкурса, основанного через 11 лет после Второй мировой войны для примирения Европы.

Бойкот из-за аннексии

В Евровидении 1975 года впервые приняла участие Турция, из-за чего Греция отказалась выступать перед самым началом конкурса, протестуя против турецкого вторжения на Северный Кипр 1974 года.

В следующем году Афины отправили своего конкурсанта, но с песней на греческом языке о лагерях беженцев и сожженных домах на Кипре.

Неудобный победитель

В 1978 году Израиль победил с песней Аbanibi, исполненной Изхаром Коэном и группой Alphabeta. Его выступление на телевидении в Иордании заменили фотографией букета цветов, а когда стала известно о его победе трансляцию вовсе прервали и объявили, что первое место заняла Бельгия.

При этом Иордания отправила своего участника на Евровидение в Израиль, но Турция объявила конкурсу бойкот.

Ортодоксы против транссексуалов

От Израиля на конкурс 1998 года отправили сменившего пол артиста — Дану Интернешнл. Против нее выступали ортодоксальные иудеи и грозили инициировать роспуск парламента. Однако на Евровидение Дана поехала и победила с песней Diva.

Политизированные Гринджолы

В 2005 году на Евровидение без конкурса отправили авторов гимна Оранжевой революции Разом нас багато группу Гринджолы. Европейский вещательный союз потребовал изменить слова песни, чтобы сделать ее менее политизированной.

“Это песня политическая, мы не можем разрешить ей принимать участие в конкурсе в таком виде”, — сказал тогдашний исполнительный директор Евровидения Сванте Стокселиус.

Против России

Песню Dancing Lasha Tumbai, которую Верка Сердючка исполнила на Евровидении-2007 и заняла второе место, некоторые услышали как Russia Goodbye (Россия, прощай). Вскоре Сердючка пропала с телеэкранов россиян.

В 2009 году Грузия отказалась принимать участие в Евровидении из-за того, что Европейский вещательный союз потребовал изменить политически окрашенную игру слов в песне We don’t wanna put in (Мы не хоти давления) группы Стефане.

В 2016 году политический скандал разгорелся в связи с конкурсанткой от Украины Джамалы, исполнявшей песню 1944 — о депортации крымских татар.

После российской аннексии полуострова в 2014 году многие увидели в выборе композиции параллели с современными репрессиями против крымскотатарского населения в Крыму. Организаторы конкурса нарушений не нашли.

СБУ запретила

Джамала победила и привезла

в Украину. Участнице от России Юлии Самойоловой СБУ запретила въезд на три года в связи с ее выступлениями в аннексированном Крыму. В 2017 году РФ отказалась от Евровидения и отправила Самойлову на следующий год.

korrespondent.net