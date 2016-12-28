Самые популярные имена

Согласно статистике, предоставленной Регистром жителей, в Литве в первом полугодии 2016 года имена Эмилия, Вильте, Габия, Доминикас, Лукас и Матас были самыми популярными.

Дальше по популярности следуют женские имена Аустея, Эма, Камиле, Лея, Угне, Лукне, София и мужские имена Йонас, Йокубас, Ноюс, Домас, Эмилис, Каюс, Бенас.

По словам представительницы вильнюсского ЗАГСа Илоны Юргутене, выбирая имя ребенку, родители обычно хотят, чтобы оно было коротким, понятным, легко произносимым и понятным даже иностранцам. По словам специалиста, поэтому в списке самых популярных нет имен с трудно произносимыми для иностранцев буквами – ж, ш, ч и т. д.

В последнее время в Вильнюсе стало очень популярным имя Милана – в одно время оно регистрировалось по 3-4 раза на день. Немалой популярностью пользуются и другие девичьи имена: Аустея, Лукне, Лепа, Милита, Габия, Эма, Ругиле, Тея, Габриэле.

В Вильнюсе среди мальчиков по-прежнему самым популярным остается имя Йонас, в последнее время такое имя зарегистрировано особенно много раз. Дальше по популярности идут Лукас, Даниэлюс, Херкус, Матас, Йокубас, Доминикас, Мартинас, Аугустас, Рокас.

Инф. «ЛК»

Метки: N52 (11340) 29 декабря, имена, популярные