Самый популярный в Литве политик – экс-президент Валдас Адамкус, от него ненамного отстают в рейтинге популярности президент Даля Грибаускайте и премьер Саулюс Сквярнялис, показывают результаты опроса, проведенного по заказу агентства новостей BNS компанией исследований RAIT.
Как показывают данные опроса, самыми непопулярными политиками в Литве являются лидер Избирательной акции поляков Литвы Вальдемар Томашевский и отстраненный в результате импичмента президент, бывший лидер партии “Порядок и справедливость” Роландас Паксас.
В исследовании BNS/RAIT респондентов спрашивали их мнение о нынешних и бывших руководителях страны, а также о лидерах парламентских партий.
45% опрошенных высказались в поддержку занимавшего президентский пост два срока В. Адамкуса, 4% опрошенных негативного мнения о нем.
67% респондентов симпатизируют премьер-министру С. Сквярнялису и президенту Д. Грибаускайте. Президент, по результатам опроса, получила немного больше негативных оценок по сравнению с премьером – 12% и 7% соответственно.
Спикеру сейма Викторасу Пранцкетису симпатизируют 48% опрошенных, негативно о нем отозвались 7%.
Репрезентативный опрос жителей Литвы в возрасте 15–74 лет компания RAIT провела 9–26 февраля, было опрошено 1020 респондентов.
Метки: в Литве, В. Адамкус, Д. Грибаускайте, Литва, политики, С. Сквярнялис
“бегишь”? Ну и беги дальше! И подмыться не забудь а то воняет от тебя дурилка картонная
Уважаемые, уж не забудьте ,что слава богу не только ваша спетая компашка,каторую называете народом ,в Литве живет!
популярность она разная бывает!Вот например здесь есть один популярный “самодостаточный” персонаж – в его сторону только ленивый не плевал! А вот из приведённого списка меня особенно позабавил Мадамкус я так думаю, что вряд ли кто вспомнит, что из себя представлял сей “руководитель”!
Я к тому что в Литве нет политиков а с теми кто мог ими быть давно разобрались и показали где их место.
Гы,гы,гы. Кто заказывает музыку, тот девушку и танцует. Они уже в открытую над людьми издеваются. Или может быть есть ещё кастрюли на вроде Бавы что этому верят???
Кто-то из авторов чересчур лизнул в одно место непопулярных политиков.Чем же у них так повысился рейтинг и за какие такие заслуги?За то,что они разваливают Литву до основания?Лишняя хвала-это всё равно как отрава.
Такие популярные, что народ галопом бежит из Литвы.
“Посол ЕС в Москве Вигаудас Ушацкас заявил о необходимости признать, что Литва является одной из наиболее быстро вымирающих стран.
Литва в настоящий момент является страной, где убыль населения является одной из самых высоких в мире, свидетельствует статистика ООН”.