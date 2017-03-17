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Самые популярные политики в Литве – В. Адамкус, Д. Грибаускайте, С. Сквярнялис

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 17, 17:00   |   Комментариев: 7

Самый популярный в Литве политик – экс-президент Валдас Адамкус, от него ненамного отстают в рейтинге популярности президент Даля Грибаускайте и премьер Саулюс Сквярнялис, показывают результаты опроса, проведенного по заказу агентства новостей BNS компанией исследований RAIT.

Как показывают данные опроса, самыми непопулярными политиками в Литве являются лидер Избирательной акции поляков Литвы Вальдемар Томашевский и отстраненный в результате импичмента президент, бывший лидер партии “Порядок и справедливость” Роландас Паксас.

В исследовании BNS/RAIT респондентов спрашивали их мнение о нынешних и бывших руководителях страны, а также о лидерах парламентских партий.

45% опрошенных высказались в поддержку занимавшего президентский пост два срока В. Адамкуса, 4% опрошенных негативного мнения о нем.

67% респондентов симпатизируют премьер-министру С. Сквярнялису и президенту Д. Грибаускайте. Президент, по результатам опроса, получила немного больше негативных оценок по сравнению с премьером – 12% и 7% соответственно.

Спикеру сейма Викторасу Пранцкетису симпатизируют 48% опрошенных, негативно о нем отозвались 7%.

Репрезентативный опрос жителей Литвы в возрасте 15–74 лет компания RAIT провела 9–26 февраля, было опрошено 1020 респондентов.

BNS

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Комментарии читателей (7)
  1. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 03 17 at 19:15

    “бегишь”? Ну и беги дальше! И подмыться не забудь а то воняет от тебя дурилка картонная

  2. (84.55.59.11) пробегающий пишет:
    2017 03 17 at 18:39

    Уважаемые, уж не забудьте ,что слава богу не только ваша спетая компашка,каторую называете народом ,в Литве живет!

  3. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 03 17 at 18:34

    популярность она разная бывает!Вот например здесь есть один популярный “самодостаточный” персонаж – в его сторону только ленивый не плевал! А вот из приведённого списка меня особенно позабавил Мадамкус я так думаю, что вряд ли кто вспомнит, что из себя представлял сей “руководитель”!

  4. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 03 17 at 18:28

    Я к тому что в Литве нет политиков а с теми кто мог ими быть давно разобрались и показали где их место.

  5. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 03 17 at 18:09

    Гы,гы,гы. Кто заказывает музыку, тот девушку и танцует. Они уже в открытую над людьми издеваются. Или может быть есть ещё кастрюли на вроде Бавы что этому верят???

  6. (88.216.95.13) Ричард пишет:
    2017 03 17 at 18:02

    Кто-то из авторов чересчур лизнул в одно место непопулярных политиков.Чем же у них так повысился рейтинг и за какие такие заслуги?За то,что они разваливают Литву до основания?Лишняя хвала-это всё равно как отрава.

  7. (5.35.104.137) Забыл ник пишет:
    2017 03 17 at 17:23

    Такие популярные, что народ галопом бежит из Литвы.
    “Посол ЕС в Москве Вигаудас Ушацкас заявил о необходимости признать, что Литва является одной из наиболее быстро вымирающих стран.

    Литва в настоящий момент является страной, где убыль населения является одной из самых высоких в мире, свидетельствует статистика ООН”.






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