Самые распространенные в мире языки – китайский, испанский и английский

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Как бы вы это ни произносили, мы все говорим хотя бы на одном языке. На самом деле, согласно данным языковой базы Ethnologue, более 2 млрд. человек говорят на одном из трех языков в качестве родного.

Нет ничего удивительного в том, что китайцы возглавляют рейтинг. Почти 1,3 млрд. человек говорят на разных диалектах китайского. Испанский занимает второе место — и вы являетесь частью большого клуба, если вы говорите на нем. 437 млн. человек, в основном в Испании, Латинской Америке и некоторых частях США, также являются членами этого клуба.

Согласно Ethnologue, английский берет бронзу, хотя на нем говорят гораздо чаще, чем на испанском или китайском. Английский язык распространен в 106 странах по сравнению с 37 государствами для китайского и 31 страны для испанского. Однако стоит помнить, что эти цифры постоянно меняются, и наше знание языков мира постоянно совершенствуется. А потому данные Ethnologue весьма приблизительны.

В первую десятку рейтинга входит и русский язык, занимая восьмое место (154 млн. чел.), перед ним португальский (219 млн.), за ним японский (128 млн.).

Существует более 1000 «одиноких» языков с количеством говорящих от 100 до 999, более 300 – от 10 до 99 и 114 – с девятью или менее носителями.

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