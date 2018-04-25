Самый экстремальный марафон планеты состоялся в Антарктике

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Самый сложный марафон планеты прошел в Антарктике, сообщает МИР 24. Расстояние в 42 км в суровых условиях пробежали 57 человек из 15 стран.

Путевка на марафон стоила 15 тыс. евро, а бежать при низких температурах и ветре надо было не менее 3,5 часов. В этом году температура воздуха поднялась до -20 °С, а ветер сменился мощным снегопадом и нулевой видимостью.

Чтобы держать экстремалов в тонусе, на трассе разместили множество пунктов питания с очень калорийной и горячей едой. Участников таких забегов на старте знакомят с полным списком необходимых вещей. В перечне 23 пункта: термобелье, флисовые рубашки, шерстяные носки, специальные грелки, которые помогут не обморозить руки и ноги. Существуют особые требования к обуви, эксперты рекомендуют взять на размер больше.

Кроме Антарктического марафона, есть забег на Северном полюсе, традиционно проходящий в апреле.

Несмотря на сложные условия, все места для участия в марафоне проданы на несколько лет вперед.

belta.by