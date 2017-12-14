“Самый отвратительный экспонат”: в Лондоне решили сохранить для истории кусочек рекордного “жирового монстра” из канализации

Музей Лондона в начале 2018 года представит публике единственный сохранившийся фрагмент застывшего засора длиной 250 метров и весом 130 тонн, который был обнаружен в столичной канализации.

Мусорный монстр, образовавшийся в канализации под историческим районом Уайтчепел в восточном Лондоне из жира, влажных салфеток, подгузников, презервативов и отходов жизнедеятельности человека был рассекреченработниками коммунальной компании Thames Water ранее в этом году. По мнению представителя компании Стюарта Уайта, этот объект завораживает тем, что является продуктом нашего существования: он такой “отвратительно человеческий”.

Это самый большой из жировых “айсбергов”, которые когда-либо находили в канализации. Как отмечали местные СМИ, засор весит как 11 двухэтажных лондонских автобусов, а по длине лишь шесть метров уступает Тауэрскому мосту.

Бригада коммунальщиков в составе восьми человек потратила три недели на то, чтобы сбить гигантский засор со стен викторианского коллектора с помощью мощных шлангов. За девятичасовую смену они убирали по 20-30 тонн образования в день. Затем мусорные глыбы были измельчены и утилизированы в биотопливо на заводе в Стратфорде, сообщает Evening Standard.

Фрагмент “жиромонстра” размером с небольшую коробку станет постоянным экспонатом Музея Лондона. Куратор экспозиции Вики Спаркс отметила, что это будет “один из самых потрясающих и отвратительных экспонатов, которые мы когда-либо видели”.

Как известно, жировые “айсберги” являются давней проблемой для Лондона. Так, осенью 2014 года в городе была обнаружена коллекция зацементированных жиром влажных салфеток, огрызков и теннисных мячей размером с Boeing 747. В 2015 году в пригороде британской столицы два месяца выковыривали из-под земли еще одно образование. Три года назад сородич лондонских монстров вызвал кризис в работе канализации Мельбурна. А в январе прошлого года жировой “айсберг” вывел из строя насосную станцию неподалеку от австралийского Ньюкасла.

NEWSru.com

Метки: В мире