Самый передовой в СНГ центр переливания крови – в Минске

Все готово к открытию Минского городского центра трансфузиологии, равных которому нет ни в стране, ни на постсоветском пространстве в принципе. Здесь решено аккумулировать все самое лучшее и передовое — мировые технологии, новейшие методики, оборудование по последнему слову техники. Прибавьте еще колоссальный опыт, накопленный белорусскими специалистами, и целую армию доноров, среди которых все больше альтруистов, сдающих кровь безвозмездно. Это делает центр уникальным ядром одного из главных медицинских направлений: от его бесперебойной работы зависят все высокотехнологичные операции и пересадки органов, а значит, жизни десятков тысяч пациентов. Корреспонденты первыми побывали в новом здании на территории 6–й клинической больницы.

По словам руководителя городского центра трансфузиологии Ольги Климович, еще на этапе согласования проекта врачи вместе с инженерами корпели над чертежами: хотелось построить здание, удобное во всех отношениях и для сотрудников трансфузиологической службы, и для доноров. И нынче здесь все очень ярко, уютно и по–европейски. Сам центр высотой в пять этажей. На первом будут выдаваться компоненты крови для больниц и медцентров города. Здесь расположено криохранилище, в котором более 20 современных морозильников и емкости с жидким азотом. Второй этаж — блок заготовки компонентов крови. Все сделано для комфорта доноров: электронная очередь, диваны, стойка для заполнения анкет, буфет, где можно подкрепиться перед кроводачей, и три кабинета для обследований. В самом зале цвет медицинских кресел проводит своеобразную градацию: оранжевые — это для сдающих плазму, сиреневые — для сдающих кровь, мятные — для сдающих тромбоциты. Очень легко ориентироваться! Сегодня центр заготавливает около 17 тонн крови, и, судя по всему, с такой организацией эта цифра вырастет значительно. Третий этаж отдан под переработку крови, на четвертом — лабораторный блок с уникальным оборудованием, а пятый — для администрации. Ольга Климович признает:

— Мы душу вложили в это здание. Сейчас вспоминаем, как один из филиалов службы базировался в подвальном помещении жилого дома на улице Ульяновской: нельзя было даже кондиционеры повесить, потому что дом — памятник архитектуры. Конечно, так быть не должно. Сегодня построен новый центр, пусть пока удалось воплотить не все задуманное — например, мы хотели сделать два блока: пуповинной крови и ЭКО. Но все равно результатом очень довольны! Здесь собраны уникальные для страны и вообще СНГ технологии. К слову, вскоре мы планируем проводить биоэквивалентные испытания лекарств. Пока у нас только белорусские лекарства испытывали, сейчас же заинтересовались иностранные компании, которых впечатлили возможности нового центра. Для нас такое сотрудничество очень выгодно — на этом сможем зарабатывать.

Инна КАБЫШЕВА.

Метки: N47 (11867) 23 ноября, Беларусь