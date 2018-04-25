Самый сильный лесной пожар в истории Калифорнии

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Лесной пожар «Camp» на севере Калифорнии признан самым сильным и разрушительным в истории штата. Огнем уничтожено около 7 тысяч жилых домов, общественных зданий, магазинов и других построек. По состоянию на 10 ноября, подтверждена гибель девяти человек, пишет San Francisco Chronicle.

В округе Бьютт выгорело почти 40 тысяч гектаров леса и кустарника. Городок Парадайс (с населением около 26 тысяч человек) почти полностью был уничтожен в результате лесного пожара.

Из опасной зоны эвакуированы около 250 тысяч граждан.

Огонь продолжает распространяться. Судя по интерактивной карте, фронт пожара вплотную приблизился к городу Чико, население которого составляет примерно 93 тысячи человек.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Калифорния, сообщает пресс-служба Белого дома. Он распорядился предоставить федеральную помощь местным властям.

Пожары начались в районе каньона реки Фезер около шоссе 70 утром 8 ноября, пламя быстро распространяется в разных направлениях из-за ветра и сухой погоды. «Это был быстро движущийся огонь. И он очень быстро переместился из довольно отдаленного района в населенные пункты», — отметил Хонеа. По его словам, неясно, когда эвакуированные жители смогут вернуться в свои дома. По последним данным, огонь уже распространился на площади около 36 тысяч акров.

Губернатор штата Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение, сообщает 10news.com.



Причины пожара выясняются. По предварительным данным, к возгоранию деревьев на начальном этапе могло привести повреждение линии высоковольтных электропередач.

NEWSru.com