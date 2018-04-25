Самый влиятельный представитель бизнеса — Г. Науседа

🔊 Воспроизвести

Самым влиятельным представителем бизнеса и экономистов жители Литвы считают советника президента банка SEB, экономиста Гитанаса Науседу, показали результаты опроса, проведенного компанией исследований Spinter tyrimai. Они обнародованы новостным порталом delfi.lt.

Как показывают результаты соцопроса, ненамного отстают от Г. Науседы владелец компании по развитию недвижимости Hanner Арвидас Авулис и владелец зерноперерабатывающей компании Kauno grudai Таутвидас Барштис.

В число наиболее влиятельных экономистов входят и президент Литовской конфедерации промышленников, владелец компании по развитию недвижимости Eika Робертас Даргис, крупнейший акционер концерна Vikonda Йолантас Блажите и гендиректор Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) Мантас Бартушка.

В первую десятку наиболее влиятельных деятелей бизнеса, как показал опрос, также входят владелец концерна MG Baltic Дарюс Моцкус, главный экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис, директор Литовского института свободного рынка Жильвинас Шиленас и экономист Банка Литвы Раймондас Куодис.

Между тем результаты опроса элиты, проведенного журналом Reitingai, показали, что наиболее влиятельным среди экономистов и предпринимателей является Р. Даргис, за ним следуют Г. Науседа, Д. Моцкус, а также главный владелец одной из крупнейших в Литве коммерческих групп Vilniaus prekyba Нериюс Нумавичюс.

Кроме того, в списке также значатся А. Авулис, Н. Мачюлис, Р. Куодис, предприниматели Илья Лаурсас, владелец компании научных исследований Biotechpharma Владас Бумялис и глава Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас.

Компания Spinter tyrimai провела опрос по заказу delfi.lt 19-27 июня. Было опрошено 1003 человека.

Журнал Reitingai опросил литовскую элиту 14 мая – 7 июня. Был опрошен 861 политик, предприниматель, экономист, госслужащий, общественный деятель.

BNS