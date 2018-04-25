Самый влиятельный журналист в Литве – А. Тапинас

Самым влиятельным представителем СМИ в Литве жители страны считают создателя интернет-телевидения Laisves TV, телеведущего Андрюса Тапинаса, показали обнародованные в среду порталом delfi.lt результаты опроса, который провела компания Spinter tyrimai.
Опрос показал, что вторым в списке самых влиятельных представителей СМИ является журналист телеканала Lietuvos rytas Рута Янутене, третьим — телеведущий Эдмундас Якилайтис.
За ними следуют ведущие ток-шоу Рута Микялькявичюте, Эдите Милдажите, политический обозреватель Римвидас Валатка, телеведущая Аудре Кудабене, бывший телеведущий, публицист Альгимантас Чякуолис, тележурналисты Рита Милюте и Дайва Жямите.
Представители элиты видят наиболее влиятельных представителей медиа несколько иначе. По данным журнала Reitingai, который провел опрос элиты, самым влиятельным журналистом является Э. Якилайтис, второе место по степени влияния занимает гендиректор Литовского ТВ и радио Моника Гарбачяускайте-Будрене, третье место — А. Тапинас, четвертое — Р. Валатка. За ними следуют телеведущие Индре Макарайтите, Р. Милюте, главный редактор деловой газеты Verslo zinios Роландас Барисас, обозреватель Lietuvos rytas Витаутас Бруверис, Э. Милдажите и глава новостного портала lrt.lt Владимирас Лаучюс.
Репрезентативнй опрос жителей Литвы компания Spinter tyrimai провела по заказу delfi.lt 19–27 июня. Было опрошено 1003 респондентов.
Журнал Reitingai опросил литовскую элиту 14 мая – 7 июня. Опрошен 861 политик, предприниматель, экономист, госслужащий, общественный деятель.