Самый высокий рейтинг – у “крестьян”, за ними – консерваторы

Правящий Союз крестьян и “зелёных” Литвы остаётся самой популярной партией в стране – если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, за неё отдали бы голоса 26% жителей страны, говорится в результатах опроса, проведённого фирмой RAIT по заказу агентства BNS.

На втором месте – по-прежнему находится оппозиционный Союз Отечества – Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ), за которых в марте готовы были голосовать 10% респондентов. Им на пятки наступают социал-демократы и Движение либералов (по 9%).

По данным опроса, популярность СО-ХДЛ за месяц понизилась на 4 проц. пункта. Рейтинг других партий – в пределах допустимой погрешности.

Данный опрос проводился до того как появилось сообщение о намерении прокуратуры предъявить либералам подозрения о том, что партия могла получить от концерна MG Baltic косвенную поддержку.

Ближе других к 5-процентному барьеру находится “Порядок и справедливость”, которую поддерживают 3% участников опроса.

Избирательную акцию Поляков Литвы-Союз христианских семей, Союз свободы Литвы и партию “зелёных” Литвы готовы поддержать по 2% респондентов.

По данным исследования, довольно высоко избиратели оценили премьер-министра Саулюса Сквярнялиса (67%), президента Далю Грибаускайте (63%), лидера “крестьян” Рамунаса Карбаускиса (51%) и спикера Сейма Виктораса Пранцкетиса (49%).

10-26 марта было опрошено 853 респондента в возрасте от 15 до 74 лет. Погрешность достигает 3,4%.

BNS

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