Самым богатым в Литве остается Н. Нумавичюс

Самый богатый человек Литвы – основной акционер группы Vilniaus prekyba Нериюс Нумавичюс, а его имущество оценивается в 1,4 млрд. евро, сообщил в пятницу журнал Top, составивший список самых богатых людей.

По подсчетам журнала, имущество Н. Нумавичюса почти в 2 раза больше, чем находящегося на втором месте президента концерна MG Baltic Дарюса Моцкуса, чье имущество оценивается в 740 млн. евро.

На третье место поднялся основной акционер логистической компании Girteka Logistics Миндаугас Райла с 510 млн. евро имущества, четвертый – бывший акционер Vilniaus prekyba Жильвинас Марцинкявичюс, имущество которого оценивается в 390 млн. евро, а на пятое место с третьего опустилась председатель правления промышленного концерна Achemos grupe Лида Лубене – ее имущество оценивается в 351 млн. евро.

Шестой в этом списке создатель Kesko Senukai Аугустинас Ракаускас (240 млн. евро), седьмой – акционер Vilniaus prekyba и белорусской сети супермаркетов Mart Inn Миндаугас Марцинкявичюс (230 млн. евро), восьмой – председатель правления Norfos ma ž mena Дайнюс Дундулис (200 млн. евро).

На девятой позиции акционер оператора сети заправочных станций Vaizga Иван Палейчик (180 млн. евро), а на десятом – президент концерна SBA Арунас Мартинкявичюс (170 млн. евро).

Из находящихся в списке политиков самым богатым является председатель правящего Союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис с имуществом в 140 млн. евро, в общем списке богатейших людей он опустился с 10 на 15-ое место, а 18-ый – мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис с 135 млн. евро имущества.

Совокупное имущество 500 богатейших людей достигает 15,78 млрд. евро.

Журнал Top учитывал стоимость компаний, которыми управляют упомянутые лица, основываясь на публичной информации об их личном имущества, полученных и декларированных доходах, на прочих фактах.

BNS

Метки: MG Baltic, Vilniaus prekyba, Дарюс Моцкус, Литва, Нериюс Нумавичюс