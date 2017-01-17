Самыми крупными налогоплательщиками в Литве были Sicor Biotech, Lifosa и Swedbank

В Литве наиболее значительными налогоплательщиками в 2016 году были лидер литовской биофармацевтической промышленности Sicor Biotech, принадлежащий международному производителю генерических лекарств Teva. Sicor Biotech опередил завод фосфорных удобрений Lifosa и один из крупнейших в Литве коммерческих банков Swedbank.

По данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ), за год Sicor Biotech уплатила 19,732 млн. евро налогов, между тем Lifosa и Swedbank – соответственно 14,784 млн. евро и 13,646 млн. евро. На четвертом месте остался Йонавский производитель удобрений Achema, заплативший 12,132 млн. евро, пятое место досталось сети розничной торговли Maxima LT – 8,767 млн. евро.

В первую десятку также попал производитель медицинского и научного оборудования Thermo Fisher Scientific Baltics (6,266 млн. евро), компания мобильной связи Tele2 (5,588 млн. евро), банк SEB bankas (5,432 млн. евро), нефтеконцерн Orlen Lietuva (5,212 млн. евро) и управляющий франшизой Maxima – компания Franmax (5,066 млн. евро).

Совокупная сумма, уплаченная десятью крупнейшими плательщиками налога на прибыль в прошлом году составила 96,625 млн. евро, а 50-ти крупнейших плательщиков – 177,879 млн. евро. Это составило соответственно 15,4% и 28,3% доходов бюджета от сбора этого налога.

BNS

Метки: Lifosa, Sicor Biotech, Swedbank, Литва, налогоплательщики