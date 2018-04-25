Санкционная процедура Брюсселя против Венгрии

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Еврокомиссия приняла решение активизировать санкционную процедуру в отношении Венгрии, запущенную в июле 2018 года законов о миграции. Об этом говорится в заявлении ЕК.

«Еврокомиссия сегодня предпринимает следующий шаг в процедуре против Венгрии. 19 июля 2018 года Еврокомиссия направила Венгрии официальное уведомление относительно нового законодательства. Проанализировав ответ, представленный венгерскими властями, Еврокомиссия пришла к заключению, что большинство поднятых проблем до сих пор не решены», — говорится в сообщении.

Среди нарушений, которые Будапешт не устранил, — «ограничение индивидуальных свобод» мигрантов, а также «незаконное ограничение права на убежище».

«У властей Венгрии теперь есть два месяца на то, чтобы ответить на обеспокоенности Еврокомиссии. В противном случае Еврокомиссия может подать на Венгрию в Европейский суд юстиции», — говорится в заявлении.

Напомним, Еврокомиссия 19 июля 2018 года запустила санкционную процедуру в отношении Венгрии из-за принятых Будапештом законов по миграции. В ответ в Будапеште заявили, что готовы бороться против санкционной процедуры ЕК.

Справка

Статья 7 Лиссабонского договора предусматривает, что в отношении страны-члена ЕС могут быть введены различные санкции, в частности лишение права голоса в Совете ЕС. Ранее ЕС запустил похожий механизм против Польши.