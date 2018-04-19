Сантаришкес избавятся от пробок

Забитые автомобилями улицы и стоянки вскоре будут уже в прошлом – приехавшие на лечение в столичный городок медицинских учреждений уже в следующем году обнаружат здесь 2250 новых мест для стоянки машин.

В городке клиники «Сантара» в конце концов начались перемены. Здесь на четырех земельных участках спроектированы пять автостоянок. Они будут двух типов: многоэтажные строения с площадками на крышке и наземные стоянки. Окончательный срок строительных работ в Сантаришкес – 1 июля 2019 года.

Министерство здравоохранения еще в апреле прошлого года подписало договор с выигравшей конкурс компанией Latuna и учрежденной ею проектной компанией Santariškių parkavimo paslaugos.

По словам советника министра здравоохранения Дарюса Казлаускаса, это еще один государственный проект, реализуемый на партнерском соглашении публичного и частного субъектов.

Проблема с местами автостоянки в Сантаришкес была актуальной не одно десятилетие. В клинике «Сантара» – 5761 работник, из них – 1269 врачей, 1944 работника среднего медперсонала и другие специалисты.

Здесь в среднем в год лечат около 1 миллиона амбулаторных и около 100 тысяч стационарных пациентов. Кроме того, здесь работают и другие учреждения и предприятия медицинского профиля.

«Автомобили, которые ставят на переполненных стоянках, окрестных улицах и на подъездах к учреждениям, даже на тротуарах и зеленых газонах, мешают движению, вызывают нарекания о нехватке парковочных мест, качестве услуг обслуживания», – признает неудовлетворительную нынешнюю ситуацию Юстинас Ивашка – директор клиники «Сантара» по развитию.

На первом этапе – до июля с. г. будут построены две наземные автостоянки с общим количеством мест 242. Также будут обновлены уже существующие автостоянки.

На втором этапе – до начала 2019 года планируется построить первую многоэтажную автостоянку на 1196 мест. После этого будет создана остальная часть мест на автостоянках.

Планируется, что парковочная инфраструктура впишется в урбанизированный, постоянно уплотняющийся городской ландшафт Сантаришкес.

Во вновь создаваемой парковочной инфраструктуре планируется внедрить характерные для современных многоэтажных автостоянок технологии, информационное оборудование и оборудование организации и контроля движения. Чтобы не образовывались транспортные пробки, въезды на новые стоянки спроектированы с трех улиц: Сантарос, Сантаришкю и Жалюю Эжярю.

На одной из автостоянок планируются помещения центра логистики. Здесь будет гараж на 35 мест для медицинских реанимобилей, автомойка.

Инф. «ЛК»

Метки: N16 (1208) 19 апреля, Сантаришкес, пробки