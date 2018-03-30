Саркози предстанет перед судом по делу о коррупции во время президентской кампании 2007 года

В прокуратуре Франции сообщили о том, что бывший президент страны Николя Саркози предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении полномочиями и коррупции во время своей предвыборной кампании в 2007 году, передает агентство Reuters. Ранее экс-президента обвиняли в незаконном финансировании Ливией его кампании.

По версии следствия, Саркози, который до президентских выборов 2007 года занимал должность министра внутренних дел, пытался получить конфиденциальную информацию у сотрудника Кассационного суда Жильбера Азибера. Речь идет о рабочих записях Азибера по “делу Беттанкур”.

Как предполагают правоохранительные органы, в обмен на это Саркози обещал помочь Азиберу в назначении на престижный пост в Княжестве Монако.

При этом сообщается, что новые обвинения напрямую не связаны с расследованием правоохранительных органов о незаконном финансировании Ливией кампании Саркози.

“Дело Беттанкур” было связано с обвинениями в адрес Саркози в незаконном получении денег на финансирование избирательной кампании в 2007 году от совладелицы французской фирмы L’Oreal Лилиан Беттанкур. В 2013 году расследование было прекращено из-за отсутствия доказательств.

20 марта Саркози был вызван на допрос в Центральное управление по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями в парижском пригороде Нантер, где его поместили под стражу.

Переночевать политику разрешили дома, однако утром на следующий день допросы возобновились и продолжались в общей сложности 26 часов. Также был допрошен бывший министр внутренних дел Франции Брис Ортефе.

На прошлой неделе экс-президенту предъявили обвинения по статьям о получении взяток, незаконном финансировании предвыборной кампании и нарушениях в использовании госсредств. Саркози был выпущен на свободу, но помещен под судебный контроль в статусе подследственного.

Саркози заявил судьям о безосновательности выдвинутых в его адрес обвинений о незаконном финансировании предвыборной кампании Ливией, подчеркнув, что у следствия отсутствуют какие-либо материальные доказательства в подтверждение этой версии.

Как заявил экс-президент, обвинения в его адрес строятся на голословных заявлениях Муаммара Каддафи и его ближайшего окружения, а также на показаниях бизнесмена Зияда Таккедина. Все эти утверждения не соответствуют действительности, отмечал Саркози.

Впервые о финансировании кампании Саркози ливийские власти заявили в начале марта 2011 года. Тогда сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам в интервью телеканалу Euronews потребовал от Саркози, занимавшего пост президента, признать факт получения финансовой помощи от Ливии.

Следствие по этому делу началось пять лет назад. Как рассказал французско-ливанский бизнесмен Зияд Таккедин, Каддафи предоставил Саркози 50 млн евро. В 2014 году Саркози уже задерживали для дачи показаний по делу о предполагаемом превышении полномочий. Его подозревали во взятках за оказание воздействия на должностных лиц в период с 2007-го по 2012 год, когда он был президентом.

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