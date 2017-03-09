Сарсания: «Попросили помочь – я и помогаю»

Константин Сарсания — бывший футболист, футбольный агент и тренер. С 1994 года Сарсания — профессиональный футбольный агент, с 1998-го — лицензированный агент ФИФА. С 2013 года — главный тренер клайпедского «Атлантаса».

Предлагаем читателям «Литовского курьера» его интервью медиаресурсу Eurosport.ru.

– С 2013 года вы тренируете в Литве. Когда последний раз звали в Россию?

– Тренером – пару лет назад. И в первую лигу, и в РФПЛ. В декабре 2015-го поступило предложение из «Ростова» поработать в качестве советника президента. Я давно знаю Бердыева, поэтому не мог отказать.

– Почему не идете в клуб официально?

– Во-первых, тренирую «Атлантас». Во-вторых, какая разница – советник или спортивный директор? Должность не столь важна. Меня попросили помочь – я и помогаю. Очень рад, что появилась возможность снова поработать с Курбаном Бекиевичем и стать частью команды, которая завоевала второе место в чемпионате и попала в Лигу чемпионов.

– Кто из русских игроков сейчас интересен в Европе?

– Смотря за сколько. Российский чемпионат просматривается, за границей знают, что это сложная лига. Поэтому интерес есть, вопрос в сумме. У нас ведь как? Человек только начинает хорошо играть, сразу просит большие деньги.

– Если говорить про всех русских, за последнее время кто-то мог уехать в Европу?

– Думаю, только Кокорин в аренду в «Арсенал». Но «Динамо» не отпустило – в итоге потеряли игрока и вылетели. По остальным проблема в том, что в Европе им не заплатят таких денег, как в России. В топ-клубы их не берут, а середняки, кроме английских, не тянут. Хотя вот Шатовым перед Евро интересовались серьезные команды из Германии и Англии. Но после турнира уже нет.

– Вы говорили, что в 2002-м Измайлова почти подписал «Арсенал». Кто еще едва не уехал?

– Когда я вел дела Кержакова, он мог перейти в «Лион». Но тогда президентом «Зенита» был Мутко, он даже не вступил в переговоры. После этого Сашу хотел видеть в «Баварии» Магат, но клуб переходил к «Газпрому», а компания не желала сразу отдавать одного из лучших игроков.

– Вы с Кержаковым поругались.

– Нет, просто не помог перейти в «Севилью». Я ведь когда пришел спортдиректором в «Зенит», сдал лицензию агента. Делами Саши стал заниматься папа. Тут возникли испанцы, а «Газпром» наложил вето на трансфер. Игрок не очень хорошо это воспринял, но вроде поговорил с Фурсенко и вошел в положение. Но через полтора месяца снова: «Я хочу уйти». В итоге Саша перешел, но я в этом никак не участвовал, потому что высшее руководство оказалось против сделки.

– Самый мощный клуб, который присылал оффер в «Зенит»?

– Данни звали в «Челси», Ломбертса – в «Ювентус», был интерес к Губочану. Но многие предложения мы даже не рассматривали. Какие-то зарубали агенты. Вот Денисова хотели неплохие европейские команды, но при этом денег давали на 50% меньше. До игрока это даже не дошло, потому что его агент Паша Андреев сразу сказал: «Да ну на фиг».

Плюс сам клуб не был в этом заинтересован. Когда ты выигрываешь, то не должен продавать. Кстати, оказалось, что это не так легко. Помню, мы взяли Кубок УЕФА, и Алексей Борисович Миллер сказал: «Костя, ищи еще игроков». Я ответил: «Сейчас важно сохранить состав» – «Да чего сохранить? Есть контракт – будут играть». Но это не так – Шкртел, Аршавин и Тимощук ушли, потом разошлись остальные, хотя «Зенит» этого не хотел.

– Какой входящий трансфер сорвался в последний момент?

– Когда я только пришел в клуб, хотели взять Зе Роберто – одного из лидеров сборной Бразилии и «Баварии». Уже договорились с его агентами. Зарплата космическая, но в клубе одобрили. В итоге жена не захотела переезжать, хотя сам игрок был готов.

Еще хотели Лисандро Лопеса. Он играл в «Порту», а часть прав принадлежала сторонней компании. Когда так происходит, и поступает предложение, игрок или продается, или клуб выкупает долю компании. Вроде договорились с «Порту», нас попросили сделать предложение. Но вместо продажи португальцы выкупили себе часть прав. Это тот момент, когда меня как спортивного директора подставили. Через время футболист перешел в «Лион» за 20 миллионов. Кстати, «Зенит» почти повторил путь французов.

– В смысле?

– Мы брали с них пример, когда писали стратегию развития. Там ведь тоже команда из второго по величине города страны стала чемпионом, постоянно играла в Лиге чемпионов. Сначала – за счет эффективного менеджмента, инвестиций. Потом уже работали деньги от еврокубков. До определенного времени так было и в «Зените».

– Вы знаете Адвоката с 1994 года. Как познакомились?

– Привозил на просмотр в ПСВ «Эйндховен» Сергея Темрюкова, он был совсем молодой – 16-17 лет. Дик тогда тренировал главную команду. Увидел Темрюкова, сказал: «Не хочешь потренироваться с основой? Не боишься?» После говорит: «Этого парня надо брать». Так и узнали друг друга.

Потом Адвокат приезжал в Москву просматривать Радимова. Он тогда выступал за ЦСКА. Клубы уже провели предварительные переговоры, слово оставалось за тренером. Мы с Диком смотрели матч против «Спартака» или «Динамо». Влад тогда больше играл в атаку, из-за этого трансфер и не состоялся. Адвокату всегда нравились люди, которые несут оборонительные функции.

– Как возник вариант с ним в «Зените»?

– Летали с Владимиром Абрамовым в Корею просматривать двух футболистов для Трактовенко (с ноября 2003-го по декабрь 2005 года президент «Зенита». – Прим. Eurosport.ru). И на игре встретили Дика – он работал с местной сборной. Переговорили с ним. Просто как знакомые, без всяких намеков. А по прилету в Россию я связался с Мутко и сказал, что Дик был бы хорошим вариантом для сборной. Про «Зенит» речь не шла – там отлично работал Петржела и никто не собирался его менять.

Окончание читайте в следующем номере «Литовского курьера».

Инф. «ЛК»

Метки: N10 (1150) 9 марта, бывший футболист, Интервью, Константин Сарсания, тренер, футбольный агент