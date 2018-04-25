Саудовская Аравия будет преследовать родителей, чьи дети пропускают школу

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Министерство просвещения Саудовской Аравии сообщило, что родители учащихся младших классов, прогуливающих школу, будут нести уголовную ответственность.

Согласно заявлению, пропуск детьми 30% учебных дней будет квалифицироваться как издевательство над несовершеннолетними. Дела родителей будут передаваться центрам по борьбе с этим явлением.

Образование в Саудовской Аравии начинается с детского сада, куда ребенка можно привести с 3 до 6 лет. Здесь девочки и мальчики могут воспитываться вместе (такой невиданной свободы, к слову, в дальнейшем им не видать). Но такой формой пользуются не слишком религиозные родители: многие предпочитают отдать ребенка уже с яслей в раздельные группы, чтобы избежать в будущем резких переломов сознания, так как правила, начиная с младшей школы, очень суровые.

Прокуратура королевства сообщила, что право школьников на образование гарантируется законом. Родители, лишающие детей этого права, нарушают закон о защите ребенка.

Новость вызвала ожесточенную полемику в социальных сетях. Многие приветствовали решение властей. Противники инициативы отмечают, что квалифицировать попустительство прогулам как издевательство над детьми — слишком строгая мера.

NEWSru.com.il