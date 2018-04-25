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Саудовская Аравия будет преследовать родителей, чьи дети пропускают школу

Фото из открытых источников

Министерство просвещения Саудовской Аравии сообщило, что родители учащихся младших классов, прогуливающих школу, будут нести уголовную ответственность.

Согласно заявлению, пропуск детьми 30% учебных дней будет квалифицироваться как издевательство над несовершеннолетними. Дела родителей будут передаваться центрам по борьбе с этим явлением.

Образование в Саудовской Аравии начинается с детского сада, куда ребенка можно привести с 3 до 6 лет. Здесь девочки и мальчики могут воспитываться вместе (такой невиданной свободы, к слову, в дальнейшем им не видать). Но такой формой пользуются не слишком религиозные родители: многие предпочитают отдать ребенка уже с яслей в раздельные группы, чтобы избежать в будущем резких переломов сознания, так как правила, начиная с младшей школы, очень суровые.

Прокуратура королевства сообщила, что право школьников на образование гарантируется законом. Родители, лишающие детей этого права, нарушают закон о защите ребенка.

Новость вызвала ожесточенную полемику в социальных сетях. Многие приветствовали решение властей. Противники инициативы отмечают, что квалифицировать попустительство прогулам как издевательство над детьми — слишком строгая мера.

NEWSru.com.il

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