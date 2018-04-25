Саудовская Аравия ввела обязательную регистрацию мультикоптеров

🔊 Воспроизвести

Управление гражданской авиации Саудовской Аравии начало выдачу лицензий на использование малых беспилотных летательных аппаратов (дронов, мультикоптеров) в личных или корпоративных целях в воздушном пространстве королевства.

Лицензия на мультикоптер для личных нужд (развлечение, хобби) стоит 67 долларов, лицензия на коммерческое использование – 133 доллара.

Частным дронам будет присваиваться государственный регистрационный номер, а их владельцы должны будут состоять в авиаклубах.

Коммерческие, помимо прочего, должны будут получать дополнительное одобрение властей.

Отметим, что в Израиле управление гражданской авиации также готовит новые правила для регуляции сферы управления мультикоптерами.

Согласно последним сообщениям, черновик правил предусматиривает регистрацию каждого аппарата. Кроме того, владелец аппарата должен будет сдать экзамен.

Работа над новыми правилами была ускорена после того, как гражданский мультикоптер опасно сблизился с вертолетом Blackhawk («Яншуф»). ЦАХАЛ сообщал, что аппарат был запущен в районе, запрещенном для полета мультикоптеров и находился в воздушном пространстве базы ВВС.

NEWSru.com.il