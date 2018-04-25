Саудовский король призвал ЕС объединиться для борьбы с Ираном

🔊 Воспроизвести

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд призвал Евросоюз (ЕС) объединить усилия для противодействия политике Ирана в регионе. Об этом, как передает ТАСС, монарх заявил в своем выступлении на открывшемся в воскресенье в египетском Шарм-эш-Шейхе первом саммите ЕС — Лига арабских государств (ЛАГ). Трансляцию вел телеканал «Аль-Ихбария».

«Политика иранского режима, поддержка вооруженных группировок, агрессия и вопиющее вмешательство в дела других стран требуют единой международной позиции, чтобы заставить следовать принципам добрососедства, международного права и положить конец ядерной и ракетной программе», — сказал он. При этом саудовский король указал на необходимость «совместных действий для противостояния терроризму и его финансированию».

Ранее о том, что европейские страны хорошо понимают необходимость «обуздать вмешательство» Ирана во внутренние дела арабских стран, заявил телеканалу «Аль-Арабия» генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт.

Встреча на высшем уровне ЛАГ — ЕС будет проходить в течение двух дней. Как сообщил официальный представитель египетского руководства Бассам Рады, участники саммита в Шарм-эш-Шейхе обсудят вопросы противодействия терроризму, нелегальной миграции в Европу из стран Африки и Ближнего Востока, кризисы в отдельных государствах региона, палестинскую проблему.

Большинство мероприятий предстоящей встречи пройдут в закрытом режиме. Во встрече, которая проводится под лозунгом «Инвестиции в стабильность», принимают участие главы государств и правительств, министры иностранных дел, представляющие 21 арабскую и 28 европейских стран

NEWSru.com