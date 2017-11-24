Саудовский наследный принц назвал верховного лидера Ирана новым Гитлером

Наследник престола Саудовской Аравии принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд, занимающий должность министра обороны королевства, назвал верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи “новым Гитлером Ближнего Востока”. Об этом он заявил в опубликованном в четверг, 23 ноября, интервью американской газете The New York Times.

Наследный принц считает, что экспансия Ирана в регионе должна быть остановлена. “На примере Европы мы узнали, что умиротворение не работает. Мы не хотим, чтобы новый Гитлер в Иране повторил на Ближнем Востоке то, что случилось в Европе”, – заявил принц.

Как известно, Саудовская Аравия и Иран на протяжении многих лет остаются непримиримыми противниками и поддерживают противоположные силы в военных конфликтах, в частности в Йемене. Они регулярно обмениваются резкими выпадами против друг друга на официальном уровне.

6 ноября Саудовская Аравия назвала пуск баллистической ракеты с территории Йемена актом агрессии со стороны Ирана. Арабская коалиция во главе с Эр-Риядом также объявила о мерах, которые могли бы остановить поставки хуситам баллистических ракет. Сообщалось о закрытии всех аэропортов и портов Йемена. За два дня до этого стало известно, что ВВС коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесли серию ударов по позициям мятежников-хуситов в столице Йемена в ответ на запуск баллистической ракеты в сторону Эр-Рияда.

В свою очередь в Тегеране опровергли причастность к атаке. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что “агрессивные действия” и “региональные провокации” Саудовской Аравии угрожают Ближнему Востоку. Власти Ирана также обвинили королевство в распространении терроризма.

Напряженность в отношениях между двумя странами возросла в этом месяце после того, как премьер-министр Ливана Саад Харири, находясь в Саудовской Аравии, заявил об отставке. Он отметил, что может отменить свое решение, если ливанское шиитское движение “Хизбаллах” перестанет втягивать его страну в региональные конфликты.

В “Хизбаллах” заявили, что подобный шаг со стороны Харири был спровоцирован властями Саудовской Аравии, однако в Эр-Рияде обвинения отвергли. В минувшую среду Харири вернулся в Бейрут и сообщил, что пока отложит уход в отставку по просьбе президента Мишеля Ауна.

Конфликт между повстанцами-хуситами из шиитского движения “Ансар Алла” и правительственными войсками продолжается в Йемене уже четвертый год. В марте 2015 года в страну вошли войска коалиции 10 арабских стран во главе с Саудовской Аравией. Коалиция занимает сторону правительства президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади. За это время в конфликте погибло около 10 тысяч человек.

Как сообщил NYT cаудовский наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд, в настоящее время Эр-Рияд и его союзники контролируют 85% территории Йемена. Тем не менее повстанцы-хуситы по-прежнему сохраняют за собой основные населенные пункты, несмотря на военные усилия коалиции.

Принца подозревают в выполнении программы по захвату власти

На прошлой неделе газета The Daily Mail со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что король Саудовской Аравии Салман Бен Абдель-Азиз Аль Сауд уже в ближайшее время планирует отказаться от власти и назвать преемником своего сына – 32-летнего наследного принца. Как отмечала пресса, ранее Мухаммед бен Салман Аль Сауд предпринял ряд шагов по захвату власти – имеются в виду массовые аресты в верхах по делу о коррупции, которые прошли в начале ноября.

По данным источника, предполагается, что принц вплотную займется Ираном и, возможно, применит военную силу против Тегерана. Как говорилось в статье, принц может обратиться за помощью к израильским военным для разгрома “Хизбаллах” и ливанской милиции, которую поддерживает Иран. Удар по “Хизбаллах” и Ирану источники газеты назвали следующей целью принца.

Мухаммед ибн Салман Аль Сауд стал наследным принцем в июне 2017-го – король передал ему титул, забрав его у племянника Мухаммада ибн Наифа. В начале ноября Мухаммед был назначен главой антикоррупционного комитета и в тот же день приступил к арестам саудовской элиты.

В интервью NYT, которое цитирует InoPressa, принц рассказал, что большинство задержанных согласились на досудебное урегулирование, предполагающее национализацию части их состояния. На этом страна заработала 100 млрд долларов, сказал он.

Россия поддерживает ровные отношения как с Ираном, так и с Саудовской Аравией

Отметим, что российские власти стараются поддерживать регулярные контакты как с Саудовской Аравией, так и с Ираном. В начале ноября президент России Владимир Путин посетил с официальным визитом Тегеран, где встретился с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и президентом страны Хасаном Роухани. Тогда стороны обсуждали сирийский конфликт и судьбу иранской ядерной сделки.

На днях в Сочи в пансионате “Русь” прошла трехсторонняя встреча президента РФ с его иранским и турецким коллегами. Главной темой переговоров Владимира Путина, Хасана Роухани и Реджепа Тайипа Эрдогана также стала Сирия. Президент РФ предложил сторонам поучаствовать в разработке комплексной программы восстановления Сирии.

В октябре Путин принял в Кремле короля Саудовской Аравии Салмана Бен Абдель-Азиза Аль Сауда. Тогда монарх обвинил Иран в подрывных действиях, дестабилизирующих ближневосточный регион. Помимо Ирана стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в целом, а также отдельно Сирию, Ирак, ситуацию в Персидском заливе, палестино-израильский конфликт.

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