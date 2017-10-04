Сборная Литвы завершает отборочный цикл

5 и 8 октября сборная Литвы проведет заключительные отборочные матчи чемпионата мира 2018 года. В четверг наша сборная на выезде сыграет с Мальтой, а в воскресенье в Вильнюсе будет принимать сборную Англии.

Накануне матча с Мальтой наставник литовской сборной Эдгарас Янкаускас отметил: «Уж точно не ждем легкой игры, первый матч был трудным, а сейчас еще играем на выезде. Знаем, что эта команда умеет и может играть в футбол. Их игра очень часто зависит от того, что мы им предложим, что можем противопоставить против их игры. Трудно оценить их прогресс, трудно сказать, как они будут играть с нами. Они с англичанами и шотландцами так не играли, как играли с нами».

Бывший игрок сборной Литвы Дейвидас Шемберас считает, что недооценивать мальтийцев не следует. «Видел игру с ними в Литве. Мальта точно умеет играть, это не та команда, у которой сможем легко выиграть. На выезде будет трудно», – резюмировал Шемберас.

Первый матч с Мальтой в Вильнюсе закончился победой сборной Литвы 2:0.

Главный тренер литовской команды Эдгарас Янкаускас на матчи с мальтийцами и англичанами пригласил следующих футболистов:

вратари: Эрнестас Шеткус («Хапоэль», Хайфа, Израиль), Эмилиюс Зубас («Бней Йегуда», Израиль), Витаутас Черняускас (ЦСКА, Болгария);

защитники: Витаутас Андрюшкявичюс («Портленд Тимберс», США), Вальдемар Боровский («Тракай»), Тадас Киянскас («Зброевка», Чехия), Линас Климавичюс («Жальгирис»), Эдвинас Гирдвайнис («Томь», Томск, Россия), Георгас Фрейдгеймас («Окжетпес», Казахстан) Томас Микуцкис («Томь», Томск, Россия), Вайдотас Шиленас («Тракай»), Эгидиюс Вайткунас («Жальгирис»);

полузащитники: Каролис Хведукас («Судува»), Федор Черных («Ягеллония», Польша), Мантас Куклис («Жальгирис»), Арвидас Новиковас («Ягеллония», Польша), Викинтас Сливка («Хартс»,Шотландия), Овидиюс Вербицкас («Судува»), Артурас Жулпа («Тобол», Казахстан), Марюс Папшис («Сепси», Румыния);

нападающие: Дейвидас Матулявичюс («Хартс», Шотландия), Дарвидас Шярнас («Жальгирис»), Нериюс Вальскис («Бней Йегуда», Израиль), Лукас Спальвис («Кайзерслаутерн», Германия).

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт обнародовал список игроков, вызванных на матчи квалификации против сборных Словении и Литвы, которые пройдут 5 и 8 октября соответственно. Первый матч на «Уэмбли» англичане у Литвы выиграли 2:0.

Вратари: Джо Харт («Вест Хэм»), Фрэйзер Форстер («Саутгемптон»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Джек Батленд («Сток Сити»).

Защитники: Райан Бертран («Саутгемптон»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба «Манчестер Сити»), Гари Кэхилл («Челси»), Фил Джонс, Крис Смоллинг (оба «Манчестер Юнайтед»), Харри Магуайр («Лестер»), Майкл Кин («Эвертон»), Киран Триппьер («Тоттенхэм»), Аарон Крэссуэлл («Вест Хэм»).

Полузащитники: Эрик Дайер, Деле Алли (оба «Тоттенхэм»), Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен (оба «Ливерпуль»), Джек Ливермор («Вест Бромвич»), Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед»), Фабиан Делф, Рахим Стерлинг (оба «Манчестер Сити»).

Нападающие: Харри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Дэниэл Старридж («Ливерпуль»), Джермейн Дефо («Борнмут»).

Следует отметить возвращение в сборную Фабиана Делфа и дебютный вызов Джордана Пикфорда.

Гарет Саутгейт прокомментировал выбор состава команды на ближайшие матчи: «Ситуация расстраивает, потому что у нас где-то 12 игроков, которые получили травмы. Это невероятно! Доволен ли я составленной командой? Нет. У нас осталось за бортом много хороших игроков, а в составе есть много футболистов, которые не заслуживают места в сборной».

В настоящий момент подопечные Саутгейта занимают первое место в своей отборочной группе. Для выхода на чемпионат мира достаточно набрать всего одно очко в предстоящих двух играх.

Турнирная таблица группы F

Англия 8 6 2 0 16 – 3 20

Словакия 8 5 0 3 14 – 6 15

Словения 8 4 2 2 10 – 4 14

Шотландия 8 4 2 2 14-10 14

Литва 8 1 2 5 6-18 5

Мальта 8 0 0 8 2-21 0

Инф. «ЛК»

Метки: N40 (1180) 5 октября, Дейвидас Шемберас, Сборная Литвы, Турнирная таблица, футбол, чемпионат мира, Эдгарас Янкаускас