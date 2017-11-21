SCAT Airlines с весны следующего года открывает рейсы из Вильнюса в столицу Казахстана Астану

Казахская авиакомпания SCAT Airlines с мая следующего года намерена открыть авиарейсы из Вильнюса в столицу Казахстана Астану.

“Прямой рейс в столицу Казахстана Астану – центр бизнеса, промышленности и технологий, прежде всего, это, без сомнения, хорошая новость для литовских предпринимателей. Связи последних с этой страной с каждым годом все укрепляются, поэтому удобное авиасообщение исключительно важно и нужно”, – сказала для пресс-релиза коммерческий директор контролирующей три аэропорта Литвы компании Lietuvos oro uostai (Литовские аэропорты) Юрате Балтрушайтите.

По ее словам, ожидается, что полетами в Казахстан заинтересуются не только предприниматели, но и туристы.

Lietuvos oro uostai сообщила, что с 17 мая полеты между Вильнюсом и Астаной должны выполняться два раза в неделю.

Это будет первое направление SCAT Airlines в Евросоюзе.

BNS

Метки: Литва