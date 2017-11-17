Сценарии будущего рынка СПГ создаст Poyry Management Consulting

Сценарии перспектив импорта сжиженного природного газа (СПГ) в Литву рассмотрит подразделение международной инженерно- консалтинговой компании Poyry Management Consulting в Соединенном Королевстве.

Литовский оператор терминалов нефти и СПГ Klaipedos nafta и победившей на конкурсе компанией Poyry 14 ноября подписали договор, его максимальная стоимость составляет 165 тыс. евро, сообщила BNS представитель Klaipedos nafta по связям с общественностью Индре Миленене.

По ее словам, за первый этап, который продлится 4 недели, консультантам будет заплачено 49,5 тыс. евро, если потребуется второй этап (10 недель) – еще до 115 тыс. евро.

От Poyry ожидается ответ о том должна ли Литва обладать терминалом импорта СПГ после 2024 года с учетом экономического положения и значения газа в сфере безопасности. Именно в этом году завершится срок десятилетней аренды судна-хранилища СПГ у норвежской Hoegh LNG.

В том случае, если Литве не потребуется терминал СПГ, то Poyry должна будет представить экономическое решение, обеспечивающие доступ участников рынка к международным рынкам СПГ.

BNS

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