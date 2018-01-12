Счетная палата США обвинила Пентагон в искажении данных о новых субмаринах

Подводные лодки нового поколения класса “Колумбия”, строительство которых курирует Пентагон, могут не соответствовать заявленным техническим характеристикам. Об этом, как сообщает Warrior Maven, говорится в докладе Счетной палаты США. В военном ведомстве не согласны с такой оценкой применяемых при строительстве субмарин технологий.

Аудиторы также поставили под сомнение заявленные Министерством обороны стоимость производства подлодок и сроки взятия их на вооружение ВМС. В Счетной палате отметили, что на данный момент неизвестно, не будет ли задержек в реализации программы и потратит ли на субмарины Пентагон запланированную сумму или же она вырастет.

В военном ведомстве в ответ на доклад заверили, что командование ВМС внимательно следит за строительством подлодок и за тем, чтобы соблюдались заявленные технические характеристики, сроки и затраты на производство.

“Программа возведения подлодок класса “Колумбия” способна обеспечить необходимые технические параметры по доступной цене в сроки, отвечающие национальным потребностям стратегического сдерживания”, – заявил Warrior Maven официальный представитель Командования морских систем ВМС США Уильям Коуч.

Между тем в Счетной палате рекомендовали для оценки технических характеристик субмарин класса “Колумбия” провести дополнительные исследования и подробно изучить соответствие заявленных параметров внедряемым в жизнь.

Уильям Коуч подчеркнул, что, хотя некоторые системы строящихся субмарин пока не прошли эксплуатационные испытания, на них возлагаются большие надежды в плане исправности и реализации современных технологий.

Подлодки класса “Колумбия” в американской армии должны заменить субмарины класса “Огайо”. Их длина составит около 170 метров. Кроме того, на них планируют размещать 16 трехступенчатых баллистических ракет “Трайдент II”. В то же время многие характеристики новых подводных лодок засекречены и публично не обсуждаются по соображениям безопасности.

В общей сложности Пентагон планирует поставить на вооружение 12 подлодок “Колумбия”. Первую лодку обещают сдать к 2028 году. Боевое патрулирование она начнет в 2031 году. Предполагается, что все субмарины этого класса передадут ВМС к началу 2040-х годов. Суда будут оставаться в строю до 2080-х годов.

NEWSru.com

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