Сделка по приобретению Luminor может быть завершена во втором полугодии

🔊 Воспроизвести

Сделка компании США The Blackstone Group по приобретению пакета акций одного из крупнейших в трех странах Балтии банка Luminor, скорее всего, завершится во второй половине этого года, хотя ранее планировалось, что это произойдет в первой половине 2019-ого.

«Продление срока завершения сделки обусловлено более широкой, чем планировалось, административной подготовкой, поэтому процесс продлится дольше запланированного. Мы уверены, что сделка будет завершена во второй половине этого года», – комментировала BNS руководитель по вопросам коммуникации Luminor в Литве Гедре Бельските.

Один из нынешних акционеров Luminor — финансовая группа стран Северной Европы Nordea на этой неделе указала в опубликованном отчете, что Blackstone завершает подготовку документов, среди них и тех, что будут представлены Европейскому Центробанку (ЕЦБ).

«В данный момент Blackstone завершает подготовку документов, поэтому завершение транзакции сделки приобретения, наиболее вероятно, состоится во второй половине 2019 года», – говорится в отчете Nordea о деятельности в первом квартале.

В январе Еврокомиссия разрешила Blackstone Group приобрести банк Luminor.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Blackstone Group и возглавляемый ею консорциум за 1 млрд евро покупает 60% акций зарегистрированного в Эстонии банка Luminor, и будет управлять банком вместе с нынешними акционерами — Nordea Bank и DNB.

Банк Luminor был создан в 2017 года в результате объединения банков Nordea и DNB в странах Балтии. Штаб-квартира банка в Эстонии управляет отделениями банка в Литве и Латвии. Банк сообщил, что является третьим по величине поставщиком финансовых услуг на банковском рынке Балтийских стран, обладающим 16% рынка вкладов и 22% рынка кредитов.

BNS