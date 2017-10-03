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SEB bankas не меняет прогнозов роста экономики

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 03, 15:00   |   Комментариев: 0

Крупнейший коммерческий банк Литвы SEB bankas не меняет прогнозов роста экономики и утверждает, что реальный ВВП страны должен увеличиться на 3,7%.

В следующем году, по мнению экономистов, ВВП Литвы вырастет на 3,2%, а в 2019 году – на 3%. Такой рост экономики страны специалисты банка прогнозировали и в конце августа.

По словам советника президента SEB bankas Гитанаса Науседы, экспорт растет быстро, а импорт замедляется, поэтому отмечается и сокращение внутреннего спроса.

“Растущие цены достигли таких пределов, что розничная торговля перестала расти. (…) Может быть, что потребление домашних хозяйств уже не сможет помогать экономике в том объеме, как раньше”, – отметил Г. Науседа на презентации прогнозов.

Аналики SEB также не меняют и прогнозы внутренней годовой инфляции – в этом году она должна составить 3,3%, а в следующем снизиться до 2,8%. В 2019 году средняя инфляция должна достигнуть 2,5%.

BNS

Метки: 

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